Karol G estrena look en el lanzamiento de nueva canción junto a Maluma

Con el reciente anuncio de su álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’, sus seguidores no dejaron de elogiar a la cantante que ha tenido un año de éxitos con su nuevo disco. Ahora, ha desatado una nueva locura en redes sociales tras manifestar que estará a dúo con Maluma en la canción brasileña ‘Tá ok’ del artista Dennis.

La canción ha sido todo un fenómeno y supera las 60 millones de reproducciones, por lo que este remix viene incluido con una gran cuota colombiana. Dos antioqueños que también han dejado en alto la bandera tricolor.

“Probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el Remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, dijo la artista, quien rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter.