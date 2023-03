Colombia, el país en el que más se madruga, pero el menos productivo

En promedio los colombianos dejan sus cobijas a las 6:31 de la mañana. Colombia quedó por encima de países como Indonesia (6:55 a.m.), Japón (7:09 a.m.), México (7:09 a.m.), Dinamarca (7:19 a.m.), y Estados Unidos (7:20 a.m.).

Sin embargo, ser madrugadores no es sinónimo de productividad. Así lo dejan saber las estadísticas, y es que de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), organización de la que hace parte Colombia, nuestro país se ubica como el más improductivo en su último informe.