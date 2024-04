Carla Giraldo aclaró si existe rivalidad con Cristina Hurtado

“Qué le pasa a Cristina, se le subieron los humos, le falta profesionalismo”; “Pues que saquen a Cristina .... Carla es excelente”; “Cristina estaba que la mataba … pero la verdad Carla tuvo más profesionalismo y eso que no me gusta su trabajo, pero todos lo notamos anoche esa tensión de esas dos”; “Tan raro, yo creí a Cristina más humilde, pero sí contestó feo, no se vio bien”; “Independiente si se toleran o no ante el público la actitud debe ser diferente”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Casi un mes después de ese episodio, que ha generado opiniones de todo tipo entre los televidentes de 'La casa de los famosos Colombia', Carla Giraldo rompió el silencio y aclaró si existe una rivalidad con su compañera Cristina Hurtado.

La actriz habló sobre el tema en una entrevista que concedió al diario antioqueño 'El Colombiano'. Según dijo Giraldo, no son ciertas las versiones que indican que hay una mala relación con Hurtado.