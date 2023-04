Amaranta Hank revela qué jugadores le han escrito y desata polémica

Sin embargo, la última polémica en la que se ha visto envuelta tiene que ver con su vida privada y la relación que en algún punto sostuvo con algunos jugadores de fútbol. Esto se dio a conocer en una entrevista concedida al programa Del humor y otros demonios, que se emite a través de YouTube. Allí la cucuteña reveló que, entre otras cosas, en el pasado el actual novio de Marbelle, Sebastián Salazar, le escribía con intención de pretenderla.

“El novio de Marbelle sí me ‘echaba los perros’, yo creo que mientras le ‘echaba los perros’ a ella, al mismo tiempo”, reveló la cucuteña, cuyo nombre de pila es Alejandra Omaña.

Actualmente Salazar se desempeña en el Bogotá F. C., y aseguró sentirse sorprendida cuando descubrió que el joven había anunciado su relación con la cantante de música tecnocarrilera: “Él me conversaba y después dizque novio de Marbelle. Y yo (pensaba) ¿a qué horas?, si me estaba conversando a mí”.