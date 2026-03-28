El reconocido actor Arnold Schwarzenegger ha vuelto a una de sus grandes pasiones como lo es el fisicoculturismo.

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Pero esta vez, no como competidor, sino como mentor de su hijo Joseph Baena, quien se prepara para subir por primera vez a una tarima.

El joven de 28 años compartió en redes sociales varios momentos de su entrenamiento, donde se ve junto a su padre en el icónico Gold’s Gym.

Baena participará en el evento NPC Natural Colorado State, que se realizará en Denver. Este será su primer paso formal en el mundo del fisicoculturismo competitivo, siguiendo el legado de su padre.

Asimismo, en diferentes entrevistas, Joseph Baena ha dejado claro el profundo respeto que siente por su padre. Lo describe como una figura clave en su vida, destacando su apoyo constante y su papel como guía tanto dentro como fuera del gimnasio.

Y es que Baena es fruto de una relación extramatrimonial que el actor tuvo en los años 90, situación que se hizo pública cuando el joven era adolescente.

Este hecho marcó un momento difícil para la familia de Schwarzenegger, quien ha reconocido en varias ocasiones el impacto que tuvo esa etapa en sus seres queridos. Pero ahora los dos se unieron para un sueño.