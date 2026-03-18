Cuando se habla de los grandes exponentes del género urbano en Colombia hay que mencionar a los cantantes paisas Maluma y Ryan Castro. El ‘pretty boy’ lleva más de diez años posicionado en la industria con temas como ‘Borró cassette’, ‘Hawái’ y ‘Felices los 4′, mientras que ‘el cantante del ghetto’ se ha mantenido vigente durante los últimos cinco años con canciones como ‘Jordan’, ‘Mujeriego’ y ‘Sanka’, entre otras.

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Esta semana ambos se volvieron tendencia en redes sociales, pero no por sus lanzamientos musicales, sino por un video en el que aparecen juntos en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Los fanáticos de Maluma y de Ryan Castro se han mostrado emocionados por esta reciente aparición de los cantantes, pues creen que se puede tratar de algún proyecto grande en el que trabajan juntos.

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En la grabación, al parecer realizada por fans en plena calle de Miami, se ve a los artistas caminando con flores en las manos. Ambos vestían jeans de color azul y camisas beige, atuendos casuales con los que habrían intentado pasar desapercibidos.

Lo que estaban haciendo Maluma y de Ryan Castro era regalar las flores que llevaban en las manos a los ocupantes de los carros que se encontraban detenidos en un semáforo.

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En el video se escuchan los gritos de euforia de las fanáticas que lograron captar el momento, mientras que los cantantes continuaron con su ‘tarea’ sin distraerse.

Las imágenes se volvieron rápidamente tendencia en redes sociales y los internautas comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre Maluma y de Ryan Castro, aunque ellos no se han pronunciado al respecto.

La última colaboración de Maluma fue con el cordobés Manuel Turizo, lanzada el pasado 6 de marzo. Se trata del sencillo ‘Apambichao’, una propuesta musical que “celebra la esencia del Caribe colombiano a través de un sonido conectado con la tradición y la evolución de la música latina contemporánea”.

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Poco antes, el 27 de febrero, Ryan castro se juntó con J Balvin y el productor francés DJ Snake para lanzar ‘Tonto’, que ha tenido gran acogida en plataformas como TikTok.