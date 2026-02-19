Desde el pasado miércoles 18 de febrero volvió a la pantalla de Caracol Televisión una nueva temporada de A otro nivel.

Residente y Bad Bunny se unen para contar la historia de Puerto Rico en cine

Productores retiran demanda en EE. UU. contra Karol G por canción y se disculpan

Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Colombia 3: prometió sacudir la competencia

En esta edición, el objetivo cambia pues por primera vez el programa no buscará una voz solista, sino la conformación de un grupo musical que, además de consolidarse artísticamente, obtendrá un premio de 600 millones de pesos y un contrato por un año para realizar una gira nacional.

Para guiar a los participantes, la producción reunió a tres figuras de amplia experiencia en la industria musical latinoamericana.

Kike Santander, jurado de A otro nivel

Productor y compositor caleño con una carrera que inició en los años 80. Ha trabajado con artistas como Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Ricardo Montaner y Thalía, entre muchos otros. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran “Let’s Get Loud”, “Si Tú Supieras” y “Ave María”. Ha sido galardonado con premios como el Latin Grammy a Productor del Año.

Pipe Peláez, jurado de A otro nivel

Cantautor colombo-venezolano con una sólida carrera dentro del vallenato y la música romántica. Desde finales de los 90 ha cosechado éxitos como “Tan Natural”, “El amor más grande del planeta” y “Loco”. Su estilo lo ha llevado a recibir reconocimientos internacionales, incluyendo Latin Grammy.

Gian Marco, jurado de A otro nivel

El artista peruano inició su trayectoria en los años 90 y se consolidó como referente del pop latino. Multiinstrumentista y compositor, ha logrado proyección internacional con temas como “Lamento”, “Canción de amor” y “Al otro lado de la luna”.