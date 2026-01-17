La actriz venezolana Gaby Spanic, recordada mundialmente por su papel protagónico en ‘La usurpadora’, atraviesa una nueva controversia luego de revelar que estuvo a punto de ser detenida por autoridades mexicanas al ingresar al país procedente de Estados Unidos.

La artista contó su versión de los hechos durante una entrevista en el programa Hoy, donde aseguró que vivió momentos de gran tensión en el área de migración de un aeropuerto mexicano, luego de que agentes aduaneros la señalaran por presuntamente transportar sustancias ilícitas.

Según explicó Spanic, la situación habría comenzado por una transmisión en vivo que realizó en Instagram días antes de su viaje. En el video aparecía fumando unos cigarros de hierbas naturales, los cuales, según afirmó, no contienen nicotina ni sustancias prohibidas.

Amo esa foto. Quiero repetirla. 🤍 pic.twitter.com/IUzNEzdQvs — Gaby Spanic (@gabyspanic) January 7, 2026

La actriz considera que dicho video influyó en la percepción de las autoridades al momento de revisar su equipaje. “Me acusaron de ser drogadicta y dijeron que yo había intentado meter droga a México. Incluso hablaron de una orden de aprehensión en mi contra”, relató.

Además de las acusaciones, Spanic aseguró que los agentes le exigieron el pago de aproximadamente 600 dólares en impuestos por dos paquetes de cigarros que, según ella, costaban alrededor de 30 dólares cada uno.

Para evitar que la situación se agravara, decidió dejar los productos en el aeropuerto, pero aun así el conflicto continuó. “Me querían meter presa. Yo dejé los cigarros porque me estaban cobrando un impuesto absurdo, pero aun así seguían con la acusación”, afirmó.

La protagonista de La Usurpadora también sugirió que detrás de este episodio podría haber intereses de terceros que buscan dañar su imagen pública. Incluso recordó otros episodios del pasado en los que, según ella, ha sido víctima de situaciones similares. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí que quiere hacerme daño”, expresó.

Por ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades migratorias mexicanas, pero el caso sigue generando debate en el mundo del espectáculo. Igualmente, Gabriela se encuentra libre y no ha hablado más del tema.