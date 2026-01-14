Nadie aún lo puede creer. El dolor que ha dejado la muerte del cantante Yeison Jiménez ha consternado a sus miles de fanáticos que desde muy temprano han colmado el Movistar Arena para darle el último adiós.

Tal y como había anunciado su equipo se realizará en dos jornadas de ingresos, el primero desde las 12:00 del mediodía que ya ha quedado completo de aforo y el segundo a las 06:00 de la tarde.

A través de redes sociales se han ido conociendo los detalles de este homenaje que inició con una misa oficiada por el padre Chucho, Jesús Hernán Orjuela, y posteriormente empezaron a hacer su aparición sus colegas.

Uno de los primeros fue Pipe Bueno quien cantando el tema ‘Tengo ganas’, junto al fallecido artista, lo homenajeó y dijo: ​“No olviden decirle a las personas que queremos, que los amamos”.

Otro de los que subió a la tarima fue el cantante Alzate. Adicionalmente se ha conocido que la agrupación de Yeison Jiménez es quien acompaña a los artistas en este homenaje.

De igual manera, se supo que los amigos de Yeison Jiménez, del gremio de la música popular, escribieron y grabaron una canción en las últimas horas para honrar la vida del artista y que esta sería presentada en el Movistar Arena.

“Nos queda la tarea de seguir dejándolo arriba, de seguir enamorando mucha gente y seguir representando el país con nuestra música popular”, dijo Jhon Alex Castaño.

