Jorge Martínez, fundador del grupo Ilegales, falleció a los 70 años, dejando atrás más de cuatro décadas de historia, irreverencia y una forma única de entender el rock.

Su muerte llega apenas semanas después de que la banda anunciara la cancelación de su gira debido al delicado estado de salud del músico, quien debía enfrentarse a un tratamiento contra el cáncer.

A finales de septiembre, Ilegales sorprendió a sus seguidores al informar que todas las fechas programadas para 2024, más de veinte conciertos previstos entre septiembre y diciembre, quedaban suspendidas. En el comunicado, la banda explicaba que la salud de Jorge Martínez había empeorado y que la prioridad absoluta era su recuperación.

Nos ha dejado Jorge Martínez, cantante y compositor de la mítica banda española Ilegales. Los que crecimos con su música tenemos una deuda y agradecimiento eternos, por todos los inmensos e intensos momentos de placer que nos regaló.

Recuerdo en los primeros encuentros con Juan…

Esa gira correspondía al lanzamiento de Joven y arrogante, el disco más reciente del grupo. El mensaje publicado entonces por sus compañeros fue contundente: “Debemos detener la actividad en directo para que Jorge pueda dedicar toda su energía al tratamiento”.

¿Quién fue Jorge Martínez, fundador del grupo Ilegales?

Jorge Martínez nació en Avilés y en 1980 formó, junto al baterista Juan Flores, la banda que pronto cambiaría la escena musical española como lo fue Ilegales. Con una mezcla explosiva de punk, rockabilly, hard rock y letras afiladas, provocadoras y críticas, el grupo se consolidó rápidamente como un fenómeno de culto.

En 1982 hicieron historia con su disco debut, Ilegales, donde aparecían temas que se convirtieron en himnos generacionales como “Hola monstruo” o “Tiempos nuevos, tiempos salvajes”.

La tenía clarísima Jorge Martínez...



Aunque Ilegales se disolvió en 2011, Jorge volvió a reunir al grupo en 2015. La banda continuó activa y pasó por escenarios emblemáticos, incluyendo su presentación en el festival Vive Latino de 2024 en Aragón.