El artista urbano Ryan Castro confirmó oficialmente el primer concierto de su carrera en un estadio, que tendrá lugar el 25 de abril de 2026 en el Atanasio Girardot de Medellín, como cierre de su exitosa gira Sendé World Tour.

La noticia fue anunciada el pasado 4 de noviembre de 2025 a través de sus redes sociales, generando una gran expectativa entre sus seguidores y consolidando un nuevo hito en su trayectoria musical.

En el video de presentación, Castro expresó su orgullo y gratitud hacia su ciudad natal: “Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra”, afirmó el artista.

Las imágenes del anuncio fueron grabadas en el barrio Pedregal, lugar donde creció junto a su familia y amigos. Con ellas, el intérprete quiso resaltar la importancia de sus raíces y el compromiso que mantiene con su comunidad. “Será una fiesta para todos los que han creído en mí desde el principio”, comentó.

Durante octubre de 2025, Ryan Castro llevó su música a varios escenarios europeos en el marco del Sendé World Tour, con presentaciones en ciudades como Berlín, París, Barcelona y Madrid. En cada parada, el cantante presentó los éxitos de sus álbumes Sendé y Hopi Sendé, una fusión de reguetón, dancehall y sonidos caribeños que reflejan su evolución artística.

Tras su gira internacional, el artista ofreció un concierto en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con boletería agotada en menos de cinco horas y una asistencia superior a las 20.000 personas. El show incluyó invitados nacionales e internacionales, además de la entrega de certificaciones por sus más recientes logros musicales.

La preventa de entradas para el concierto inicia este jueves 6 de noviembre de 2025, exclusiva para los fanáticos registrados en sendeworldtour.com o tuboleta.com. La venta general abrirá el 7 de noviembre, aunque podría adelantarse si se agotan las localidades de la preventa.

Estos son los precios de las entradas para el concierto de Ryan Castro en Medellín

Los precios de las entradas varían según la zona: Palcos VIP (10 personas): $12.000.000 COP; Palcos Preferenciales: entre $5.950.000 y $7.000.000 COP y entradas generales: desde $90.000 hasta $600.000 COP (sin incluir costos de servicio).