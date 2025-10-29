El reconocido actor Ricardo Vesga es el nuevo eliminado del programa MasterChef Celebrity. Durante el capítulo emitido en la noche de este martes 28 de octubre los concursantes debían enfrentar un nuevo reto de eliminación para definir el Top 8.

En esta oportunidad la sencillez y falta de creatividad le jugaron una mala pasada al actor, recodado por su personajes en exitosas producciones como ‘La Nieta Elegida’, ‘La Boca del Lobo’, , ‘La Vorágine’ y ‘Rigo’.

camilo leal /RCN Televisión

Vesga, vestido de delantal negro, debió enfrentarse a Carolina Sabino, Raúl Ocampo y Alejandra Ávila para asegurar su continuidad en el reality; sin embargo, algunos errores en la salsa de su plato, llamado ‘Gratitud’, le costaron salida de la cocina.

Para el reto de eliminación, la sal era el ingrediente principal y todos los concursantes debían realizar preparaciones en los que fuera la estrella y sorprendieran a los jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La degustación

El primero en pasar al atril fue Raúl con “Quiero decirte algo”, un ceviche con una salsa de tigre que resultó bueno en términos generales, pero que los chefs notaron la falta de un toque de sal y limón en su salsa.

Seguidamente, Alejandra presentó su “Trilogía naranja para mamá”, unos sobres de zanahoria rellenos de camarones. Aunque el plato fue calificado de buena manera, recibió pequeños comentarios sobre la presentación.

Carolina bautizó su platillo como “Ocho milagroso”, un seco de pollo ecuatoriano que fascinó a los chefs por su sabor.

Finalmente, Ricardo mostró su plato “Gratitud”, un crepe de pollo y espinaca. El sabor del plato fue agradable, sin embargo, la salsa resultó muy densa y los jurados sintieron que era una propuesta demasiado simple para un reto de eliminación, por lo que determinaron que debía abandonar la competencia.

Tras conocer el nombre del eliminado, los compañeros de Vesga decidieron hacerle un homenaje, pues durante su participación se robó el corazón de todos por su autenticidad y carisma.

Por último, todo el equipo de producción del programa de RCN le dijo adiós a Ricardo, quien no perdió la oportunidad para bromear y hasta se llevó una batidora del programa.

camilo leal /RCN Televisión

De esta manera, el Top 8 de MasteChef Celebrity quedó conformado por Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales, Michelle Rouillard y Carolina Sabino.