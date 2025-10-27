El cantante Rauw Alejandro se presentó el pasado domingo 26 de octubre, en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su tour “Cosa nuestra”.

La noche arrancó con la canción “Punto 40”, con humo, luces intensas y coreografía preparada.

El artista hizo un gran show con tambores, guitarra, batería y timbales le añadió esa textura caribeña que caracteriza su estilo.

🔥 ¡Rauw Alejandro suma segunda fecha en Bogotá! 🇨🇴Tras agotar su primer show, el 27 de octubre el Movistar Arena volverá a vibrar con Cosa Nuestra, el tour que mezcla salsa, bolero y urbano en una experiencia única. 💃🏽 ¡Prepárate para bailar con Rauw!



🚗¿Ya tienes la boleta…

Los seguidores quedaron contentos por todos los efectos especiales y la historia del show en el cual Rauw hace un homenaje explícito a su isla y su cultura, con ritmos característicos y movimientos coreográficos alusivos a sus raíces.

“Colombia, qué placer estar esta noche con ustedes”, dijo el artista que duró tres horas de presentación. Este lunes 27 de octubre es su segunda presentación.