En la tarde de este miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’. Decenas de seguidores empezaron a lamentar el fallecimiento y se hizo tendencia en TikTok y en X.

Las redes se llenaron de comentarios, pero sobre todo de dudas sobre las razones del fallecimiento de la creadora de contenido, que aún no se conocen.

“Estábamos hablando por teléfono y ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome que no sabía qué hacer y muchas cosas más. Ahí fue cuando llamé a la hermana y le dije que ‘Baby’ estaba muy mal y que podía atentar contra su vida. A la media hora me llamó una vecina y me dijo que la encontraron muy mal, que se escucharon un montón de gritos y que vieron mucha sangre”, relató en un video compartido en redes sociales por un amigo y colega de la joven, conocido como ‘La Fresa Más Nea’.

‘La Fresa Más Nea’ fue quien confirmó la muerte de ‘Baby Demoni’.

Ante estas declaraciones, el rapero bogotano ‘Samor One’ respondió con una grabación en la que aseguró ser víctima de amenazas. Dijo que Alejandra, quien era su pareja desde hace unos cinco años, tuvo que ser atendida de urgencia luego de “hacerse daño”.

“Lo último que quería hacer en esta situación era salir a hablar en público, pero veo que ya hay personas diciendo mentiras e injurias, personas que no estuvieron ahí y no saben lo que pasó (...) Salen a decir cosas que no son, como que ella no se estaba haciendo daño y no tiene heridas en el cuerpo. Yo fui la persona que la auxilió y la llevó a urgencias (...) Ese día se presentó una situación por la que yo la enfrenté y tuvimos una fuerte discusión. En medio de esa pelea yo estaba muy ofuscado, entonces me salí a tomar un poco de aire y ella me dejó un mensaje preocupante a los 15 minutos. Me dio una corazonada y regresé lo más rápido que pude. Cuando volví, la encontré haciéndose daño. La auxilié junto con las personas del bloque en el que vivimos y la llevé a urgencias”, explicó el rapero.

Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial por parte de la familia de Alejandra sobre su muerte. Una de las figuras reconocidas en redes sociales que se pronunció fue Yina Calderón.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga ‘Baby Demoni’. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y todo muy raro... luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué más, pero en el hospital le encontraron huellas de asfixia. ¡Una cosa muy rara! Ojalá este caso no quede impune. Vamos a ver qué pasó, cómo fue o quién lo hizo (...) Ustedes ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro. Ella hace cinco días se hizo la liposucción y se operó los senos, y estaba muy contenta con las cirugías. ¡Eso está muy raro!”, dijo Yina.