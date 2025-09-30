El pasado 22 de septiembre las autoridades mexicanas dieron a conocer que los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King y DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos con evidente signos de tortura.

B-King y Regio Clown se encontraban desaparecidos desde el 16 de septiembre, la Policía encontró unos cuerpos el 17 de septiembre, pero no fue sino hasta días después que la familia hizo el reconocimiento de cadáver.

Todavía las autoridades no han informado qué pudo haber ocurrido, sin embargo, los medios locales los involucran en ajuste de cuentas con la banda delincuencial La Nueva Familia Michoacana, pues en los cuerpos le dejaron un letrero que decía: “Por chapulines”.

Instagram @regioclownn B-King y DJ Regio Clown en México, fueron encontrados muertos el pasado 17 de septiembre.

Asimismo, también se nombró a la expareja de B-King, la también DJ colombiana, Marcela Reyes, pues semanas anteriores el artista había denunciado supuestas amenazas de muerte por parte de Reyes.

Por eso, la DJ manifestó que está recibiendo amenazas de todos lados, incluso del teléfono laboral de B-King. En una reciente entrevista que dio a W Radio, Marcela indicó que no ha podido llevar su vida normal, y hasta su hijo Valentino no ha podido ir a clases porque no se lo reciben.

Marcela Reyes teme por su vida y la de su hijo

“Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, comentó.

Insistió que nunca lo amenazó y quizá malinterpretó el mensaje. “Si lo leen, no era un mensaje con amenazas. En ningún momento se interpretó un tipo de amenaza. Si él se hubiera sentido amenazado, él me hubiera denunciado por amenaza de muerte”.

“Quisiera respetar la memoria y hacer un llamado a dejarlo descansar en paz, pero que sigamos exigiendo que nos den respuesta (…). Yo estoy presta para que me investiguen, para mostrar mis conversaciones, que me requieran. Hago el llamado para investiguen a las personas que estaban con él”, ratificó.