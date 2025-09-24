El reguetonero William Omar Landrón Rivera conocido como Don Omar, de 47 años, anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de trayectoria artística.

En una entrevista con Telemundo, el artista dijo que este 2025 era su año de retirarse. “Daddy Yankee se retiró, Héctor ‘El Father’ hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”.

Igualmente, los fanáticos del “Rey” no se irán sin escucharlo, pues el boricua quiere hacer una serie de conciertos en un tour. Asimismo, lanzará un último disco en 2026.

❌ Don Omar anunció que se retirará de la música en 2026, culminando una exitosa trayectoria de 25 años en la industria.⬅️ pic.twitter.com/RzjP3oP8Y3 — Bmor (@bmormedellin) September 21, 2025

“Hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo. Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, dijo.

Aunque ya el intérprete de Danza kuduro había dicho en el 2017 que se iba, lo dejó a un lado por los conflictos que tuvo con su sello.

Antes de lanzarse a la música Don Omar fue pastor durante cuatro años en la Iglesia de la Restauración en Cristo, en Bayamón. Pero, en el 2003 decidió lanzarse a este mundo artístico, y actualmente es considerado uno de los mejores exponentes de su género.

¿De cuánto es la fortuna de Don Omar?

El artista tiene más de 25 años de carrera en donde ha vendido más de 70 millones de discos, lo que significa que tiene una fortuna estimada en 30 millones de dólares.