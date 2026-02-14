En las últimas horas Don Omar se ha vuelto viral en redes sociales por un mensaje que le dedicó Daddy Yankee en su cuenta de Instagram.

El cantante puertorriqueño posteó una fotografía con un mensaje un poco angustiante para sus seguidores.

“William, que Dios te bendiga siempre. Mucha paz, salud y mucha vida, que lo demás lo pone el Don. Un abrazo. Que el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.” Números 6:24–26”, escribió el pasado 10 de febrero.

Este mensaje causó confusión en los seguidores que sacaron en conclusión que le había pasado algo al intérprete de ‘Pobre diabla’.

Y es que en el 2024 Don Omar había sido diagnosticado con cáncer de riñón, pero fue operado a tiempo y no avanzó. Concluyeron que se podía tratar de esta enfermedad.

Pero, la publicación lo que tenía como intención era felicitar al cantante por sus 48 años de vida. Quien también le contestó la publicación.

“Gracias, saludos y vida para ti también”, le contestó Don Omar a Daddy Yankee. Después de eso los cibernautas quedaron tranquilos sobre la salud del artista.