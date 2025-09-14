Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la 77ª edición de los Premios Emmy 2025, en el Peacock Theater en Los Ángeles, California.

Este evento es considerado el máximo galardón de la televisión. La gran noche será presentada por el comediante Nate Bargatze, Elizabeth Banks, Ike Barinholtz, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, entre otros.

Isn't Nate Bargatze reason enough to watch the Emmys - tonight at 8pm on WROC. pic.twitter.com/EpGs9sAHjV — News 8 WROC (@News_8) September 14, 2025

Asimismo, la serie que tiene más nominaciones es “Severance”, de AppleTV+, con 28 postulaciones; seguida de “The Penguin” (HBO), con 24; y “The White Lotus” (HBO) y “The Studio” (AppleTV+), ambas con 23 nominaciones.

🏅 Lo de @AppleTV es espectacular:

- 27 nominaciones para #Severance

- 23 nominaciones pata #TheStudio



Es la plataforma más infravalorada de todas.



©️ Para la info en español os recomiendo seguir la cuenta no oficial de @AppleTVES pic.twitter.com/LfpYNJCdZl — Minas de Mandalore #Foundation #AlienEarth (@Minas_Mandalore) July 15, 2025

¿Cómo puede ver la serie “Severance” y ‘The Studio’, de AppleTV+?

Es importante recalcar que si usted está en Colombia y quiere ver todas estas series deberá pagar por la suscripción que puede ser desde $22.900 al mes hasta casi $100.000 si decide sumar varias suscripciones.

Igualmente, tendrá la oportunidad de ver la maratón y decidir si para usted si se merece las nominaciones de los premios más importantes de la tv.

Apple TV+, HBO Max y Disney+ son algunas de las plataformas participantes. Por ejemplo, si desea ver la serie “Severance” deberá suscribirse a AppleTV+, que tiene un costo mensual de $29.900.

¿De qué trata la serie ‘Severance’?

La serie fue estrenada en 2022, y cuenta la historia de un equipo de trabajo que tiene a Mark Scout (Adam Scott) a quien sus recuerdos han sido divididos entre su vida personal y laboral.

¿De qué trata la serie ‘The Studio’?

La serie es una comedia que muestra la vida del nuevo director de un estudio de cine, Matt Remick, quien intenta por todos los medios mantener el equilibrio entre las demandas.

¿Cómo puede ver la serie “The Penguin” y ‘The White Lotus’, de HBO Max?

El Pingüino es una serie que retoma el universo de The Batman, la película con Robert Pattinson y Zoë Kravitz, para continuar con el universo creado por el cineasta Matt Reeves en 2022.

Asimismo, está ‘The White Lotus’ que muestra las tensiones entre empleados y huéspedes de un resort de lujo a lo largo de una semana marcada por el drama y la tragedia.

Puede verlas por HBO Max, con planes que van desde $22.900 al mes en su versión básica con anuncios hasta $40.900 en el plan platino.

¿Cómo puede ver la serie ‘Andor’ de Disney+?

‘Andor’ tiene 14 nominaciones y trata del universo Star Wars, que profundiza en la historia de Cassian Andor. Para ver esta serie deberá suscribirse a Disney+, que ofrece planes desde $24.900 con anuncios hasta $49.900 en su versión premium.

¿A qué hora y por dónde puede ver los Premios Emmy 2025 en Colombia?

Los premios se transmitirán en vivo este domingo 14 de septiembre por la cadena CBS y en streaming por Paramount+ a partir de las 8:00 p.m. hora de Miami.

En Colombia podrá verse a las 7 de la noche través del canal de cable TNT y en streaming a través de HBO Max.

Este domingo 14 de septiembre se entregan los EMMYS 2025.



Aquí los horarios para ver la ceremonia en vivo.



🇲🇽🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇨🇷: 6PM

🇵🇪🇨🇴🇪🇨🇵🇦: 7PM

🇻🇪🇵🇾🇧🇴🇩🇴🇵🇷: 8PM

🇨🇱🇦🇷🇺🇾🇧🇷: 9PM

🇪🇸: 2AM del lunes



Se emite vía TNT y HBO Max Latinoamérica.



Ya nos leemos ♡ #Emmyspic.twitter.com/m6cuzH8i0v — Carla ❁ #Emmys (@shannonlada) September 8, 2025

Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa de los Premios Emmy 2025

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del lunes 15 de septiembre)

Series con más nominaciones en los Premios Emmy 2025