La cantante Adriana Lucía llamó la atención este pasado fin de semana con la denuncia de amenazas de muerte que ha recibido en redes sociales.

Ornella Sierra reveló detalles sobre relación con Farid Pineda: exesposa del empresario también habló de la infidelidad

Millie Bobbie Brown, de ‘Stranger things’, anunció que se convirtió en madre: “ahora somos tres”

Patricia Teherán comanda a las artistas vallenatas más escuchadas en Spotify

Esta no es la primera vez que la artista es amenazada, pues sus posturas en ante las realidades sociales y políticas del país, la han hecho franco de persecución.

La cordobesa utilizó sus historias de Instagram para mostrar las amenazas que estaba recibiendo por sectores radicales tras su rechazo frente a hechos que han ocurrido como las masacres y los atentados.

Instagram adrianalucia La cantante Adriana Lucía denunció amenazas

“Qué merezco que me empalen públicamente. Que ojalá maten a mis hijos, que merezco morir y toda la asquerosidad que me escriben solo tiene un común denominador, todos tienen citas bíblicas y frases cristianas. Estos, los que se creen mejores personas, rectas y correctos, llenos del amor de Dios, son los peores. Qué el Dios de amor nos cubra y haga su justicia”, dijo.

No obstante, indica que no se va a quedar callada y siempre va a visibilizar los hechos de violencia, pues piensa que eso es lo que quieren, que todos se callen.