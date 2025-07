La ‘La Red’ es un programa de entretenimiento del canal Caracol en el que los presentadores Mary Méndez, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano, comparten las noticias más importantes de la farándula nacional e internacional.

Recientemente, uno de los presentadores del programa estuvo en el ojo del huracán luego que un generador de contenido revelara en redes sociales que había sostenido una cita romántica con el famoso, pero este no pagó la cuenta.

Según el ‘influencer’, mantuvo una conversación con el presentador de ‘La Red’, y luego cuadraron una cita romántica en un reconocido restaurante de Medellín. Todo transcurrió sin problemas hasta que llegó el momento de pagar.

El testimonio del ‘influencer’ indica el que presentador manifestó que se le quedó la tarjeta, por lo que le correspondió pagar la cuenta de 250 mil pesos, los cuales serían posteriormente devueltos.

Tras esto, el creador de contenido volvió a aparecer indicando que el presentador le escribió para decirle que esa no era la manera de denunciar y que le devolvería el dinero gastado en la cena. Aunque la identidad del presentador no había sido revelada, en redes sociales se presumió que se trataba del periodista Juan Carlos Giraldo.

Ante los rumores, Giraldo salió a aclarar la situación en medio de una entrevista para la emisora ‘Vibra’, donde trabaja su compañero de set Carlos Vargas.

“La gente empezó a especular y dijo mi nombre, incluso el nombre de Vargas, de Iván Lalinde, el nombre mucha gente. Pero, bueno, mucha gente me preguntó y les dije no, yo no conozco a ese muchacho en mi vida, lo he visto, lo he visto por ahí, pero no le visto personalmente y la cosa quedó ahí. Esta semana la cosa se volvió a viralizar porque como vimos ahí apareció y ahí si ustedes no saben la carramandada de cosas y la gente me empezó a escribir cosas como deje de comprar cosas y pague lo que debe.”, dijo.

“Yo contacté a este muchacho, usted no quiere decir quién fue, pero entonces diga quién no fue. Él sacó un comunicado en el que dijo que no había dicho nombres ni nada, pero tampoco dijo que no era yo, entonces volví y le pedí el favor, pero finalmente ya la conversación quedó ahí, no va a decir quien fue y quien no fue”, aseguró el presentador.