El camino de Olga Lucía Vives sigue siendo la música y esta vez como solista. Tras la separación del grupo Ventino, la samaria lanzó ‘Veneno’, su primer sencillo con el que le dice no a las relaciones tóxicas.

Le puede interesar: Gilberto Santa Rosa de ‘Yo me llamo’ fue detenido por Migración Colombia y expulsado del país

En conversación con EL HERALDO, la joven de 27 años contó cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida en la música y dio detalles de su reciente canción.

“Ha sido un proceso muy bonito porque primero fue como de reconocimiento y encontrarme musicalmente, artísticamente y cambia mucho la dinámica de las cosas cuando tú las haces sola. El trabajo de cuatro, de cinco, se vuelve de uno, pero me ha gustado muchísimo”, expresó la intérprete, en el que también confesó que le ha gustado explorar su vulnerabilidad.

Leer más: Ya Luis Díaz está en Barranquilla: “Siempre es una felicidad enorme reencontrarme con mi familia”

Sobre ‘Veneno’, una canción pop con sonidos disco, la cantante aseguró que está inspirada en una experiencia personal y que es un mensaje que invita a alejarse de las personas que no nos hacen bien.

“Cuando uno se da cuenta que hay personas a su alrededor que te pueden envenenar un poquito, es momento de ponerte primero. (…) Es como un himno para el amor propio y decir “no, no, no, el veneno otra parte””, explicó Olga Lucía.

Le puede interesar: “El silvestrismo no es una moda, es un sentimiento que crece”: Silvestre

Además, aclaró que “una relación tóxica no necesariamente es una relación de pareja, puede ser una en el trabajo, con los amigos. (…) Las relaciones tóxicas creo que las hay por todos lados, en la familia también las hay”.

El sencillo fue grabado en Bogotá y su video clip en la tierra natal de Olga Lucía Vives, con el propósito de resaltar su identidad tropical, eso sí, sin perder su esencia musical que es el pop.

Precisamente, esa combinación de dos mundos quiere que sea reflejada en su carrera. “Yo he explorado mucho con vallenato, he explorado con merengue, he explorado con salsa, porque creo que estoy en un momento de mucha libertad y eso me pone muy contenta, pero todo enmarcado en el pop”, afirmó la cantante.

El video de ‘Veneno’ tiene continuación. Se trata de dos nuevas producciones más que también serán rodadas en Santa Marta y de las cuales no hay fechas todavía.

Por ahora, Olga Lucía Vives sigue enfocada en su primer sencillo con el que espera que sus seguidores la conozcan un poco más y en entrevista con esta casa editorial adelantó algo de lo que se viene para su trayectoria.

“Van a seguir escuchando pop, van a escuchar canciones muy diferentes entre sí, por así decirlo. La siguiente que viene después de ‘Veneno’ no se parece ni un poquito a ‘Veneno’ porque siento que hay muchas facetas de mí, quiero que las conozcan todas”, contó con emoción la voz de Mirabel, en Encanto.

Por último, Olga Lucía confesó que su sueño es que la gente escuche su música, que a través de esta puedan “entender lo que sienten, puedan sanar en el proceso divertirse si el necesita, pero definitivamente acompañar, acompañar a las personas con mi música en los momentos que lo necesiten”.