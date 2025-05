Durante la emisión del viernes 16 de mayo, Luis Adolfo Lecuna Leal, el imitador venezolano del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, informó su renuncia al reality ‘Yo me llamo’ de ‘Caracol Televisión’, lo que dejó sorprendidos a los seguidores del programa, pues este participante era uno de los favoritos del público por su parecido físico y vocal con el artista original.

La decisión no tuvo nada que ver con los jurados Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, ya que el concursante explicó que abandonaba la competencia por razones personales, sin dar más detalles.

“Un saludo por acá muy especial para todos. Acá en este video no me queda más que decirles que me retiro de la competencia… pero, mis circunstancias personales, familiares, me llevaron a ello. Al jurado darle las gracias. A Amparo por ser muy meticulosa y estar muy pendiente de mis presentaciones para poderme llevar a ser un mejor artista”, manifestó Lecuna Leal en un video que fue proyectado durante el programa.

También le agradeció a César Escola y Rey Ruiz por los consejos que le dieron durante su participación, pues le permitieron perfeccionar su imitación de Gilberto Santa Rosa.

“Al maestro Escola darle las gracias porque estando de jurado me daba alientos y sus comentarios me hicieron irme formando cada vez más. A Rey, me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte podido estrechar la mano, esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artista. Gracias a toda la gente de Colombia. Nos vemos”, expresó.

Expulsan de Colombia a imitador de Gilberto Santa Rosa

Días después de su salida de ‘Yo me llamo’, se conoció que Luis Adolfo Lecuna Leal fue expulsado de Colombia por agentes de Migración debido a un problema con su pasaporte.

La autoridad migratoria informó el pasado 21 de mayo a través de redes sociales que Lecuna Leal había falsificado los sellos de su pasaporte, por lo que no podía seguir en el país.

“Migración expulsó a un venezolano que se encontraba en el país participando en un programa de televisión. Luego de labores de verificación se pudo establecer que el individuo había falsificado los sellos de su pasaporte y en nuestros sistemas no había registros de su ingreso”, indicó la entidad en X.