No es secreto para nadie que el cantante barranquillero Andrés Altafulla se ha ganado el corazón de los seguidores del reality del Canal RCN ‘La casa de los famosos’ en un poco tiempo.

Aunque entró a más de dos meses de haber empezado la competencia, el también creador de contenido, se ha hecho un nombre en las redes sociales, y se figura como uno de los favoritos para llegar a la final.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues por su relación con la exparticipante Karina García, se ganó muchos detractores que quieren verlo fuera de la casa. Por eso, se han inventado una serie de información que, los mismos familiares del barranquillero se encargaron de desmentir.

Instagram lacasadelosfamosos1 Andrés Altafulla, el nuevo participante de 'La casa de los famosos'.

Una de esas informaciones fue la supuesta fortuna millonaria que tendría la familia de Altafulla. La polémica se avivó cuando Yina Calderón, antes de su salida del programa, lanzó un comentario despectivo asegurando que Altafulla “no tenía ni carro” a sus 35 años.

Sin embargo, poco después se viralizó un video en el que se afirmaba que su familia estaría ligada a una fortuna de aproximadamente 2.000 millones de dólares, presuntamente vinculada a una firma llamada Construcciones e Inversiones Altafulla Ltda.

Instagram lacasadelosfamosos Altafulla en el 'Loft' .

Frente a estas especulaciones, fue su propia madre quien salió a desmentir contundentemente los rumores. “Falsísimo. Yo estoy anonadada con esas cositas que están escribiendo por ahí. Yo creo que la gente, o sea, no va a creer eso porque es que es demasiado. Yo les quiero aclarar que en esta casa no hay millones, somos una familia normal, que trabaja para salir adelante. Quieren sacar eso para decir que ese niño no puede ganarse ese premio. Aquí vivimos al día y tiene uno sus cositas y hasta ahí. Aquí no hay ningún millonario en esta familia”, afirmó en una entrevista.

También habló sobre su hijo y contó que no sabía que Andrés rezaba con tanta frecuencia y se emocionó al verlo arrodillarse en la casa.

TikT Familia de Andrés Altafulla

“Tengo un buen hijo. Estoy segura y creo que Colombia lo sabe. Yo le decía ‘Andrés, pídele a Dios’, y él me respondía ‘Mami, yo hablo con Dios todos los días’. Pero lo que yo no sabía era que era todos los días. Ahora que lo estoy viendo, que se arrodilla. Eso no lo sabía. Eso sí me tiene el corazón grande, estoy orgullosa de ese muchacho. No crean que Altafulla nada más es del Caribe, es de nosotros: de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de todas partes”, reveló.

¿Quién es Andrés Altafulla?

Andrés, cantante y creador de contenido, estudió inglés en Inglaterra y es ingeniero civil. En entrevistas ha contado que al inicio sus padres no lo apoyaban del todo en su carrera artística, pero hoy ven con otros ojos su incursión en el mundo del entretenimiento.

¿Qué piensa la madre de Altafulla sobre su relación con Karina García?

Dentro del programa, también ha sido protagonista de una historia romántica con Karina García, creadora de contenido paisa. Aunque en un comienzo mostró interés por Melissa Gate, tras el rechazo de esta, comenzó a acercarse a Karina, con quien terminó formando una pareja que ha generado reacciones de todo tipo.

RCN Imagen de Altafulla y Karina dentro del programa.

Y es que no todos en la casa se mostraron cómodos con el romance. Algunos participantes se quejaron por la falta de discreción, afirmando que la pareja habría tenido intimidad en el dormitorio común, lo que desató fuertes críticas tanto dentro como fuera del reality.

Cuando a la madre de Andrés le preguntaron si aceptaría a Karina como pareja sentimental de su hijo, esto fue lo que respondió: “Eso lo deciden ellos, ya son adultos. Lo que Dios quiera. Ella no es grosera, es respetuosa. Como Andrés. No anda en chismes”.