Andrés Parra, reconocido actor colombiano, famoso por protagonizar y participar en importantes producciones como ‘El presidente’, ‘La Bruja’, ‘El Patrón del Mal’, ‘La suegra’, entre otras, publicó en sus redes sociales un video bastante revelador con respecto a su vida privada.

En este caso, el actor reveló cómo ha sido su proceso para dejar el azúcar, algo que, de acuerdo a su testimonio, le ha cambiado la vida para bien.

Parra primero señaló en el video que hace varios meses empezó a notar que los cambios de ánimo que tenía, así como el cansancio, la fatiga, el hambre, ansiedad y otros síntomas eran producto del consumo exagerado de azúcar.

“Yo empecé en junio del año pasado este proceso… He hecho trampas, parce. A veces he comido, o sea, no les voy a decir mentiras”, dice en parte del video el actor.

También reflexiona que empezó el cambio en sus hábitos porque se instruyó sobre los cambios en el cuerpo que puede generar la presencia de la glucosa en la sangre.

“La verdad les digo, hasta el sol de hoy todo está bastante bien, mi cuerpo lo ha recibido bastante bien, no me ha hecho falta”, agregó el artista. Señaló que en todo el proceso se ha estado haciendo exámenes para ir evaluando los cambios.

En el video, Parra asegura que los cambios desde que dejó los productos dulces los cambios no han sido solo físicos, sino que notó mejoras en relación a la ansiedad.

Asegura que ya no siente el mismo cansancio de antes y hasta que su piel se ve diferente. “Note cambios en el sueño y note cambios en el genio”, dijo.