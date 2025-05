Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana que gracias a su talento y carisma se ha ganado el cariño de los televidentes. Su participación en importantes producciones como ‘Padres e hijos’; ‘La hipocondríaca’; ‘La ley del corazón’; ‘Chichipatos’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, le ha permitido labrar una carrera llena de éxitos.

Recientemente, la llanera habló sobre como prepara sus personajes, las escenas, pero sobre todo algunas aspectos que le molestan cuando está en los set de grabación.

“Para mí todo inicia desde el casting porque llega un perfil sicológico y físico del personaje donde se explica el personaje. Con base en eso, voy encontrando la personalidad del personaje que voy a interpretar y ahí empiezo a apoyarme en los directores, maquillaje y vestuario para que todo esté coordinado”, comentó durante en el videopodcast ‘Sin filtro’.

Además, la artista de 33 años confesó algunas situaciones que le molestan en las producciones.

“Yo soy de buen genio, pero soy muy directa y eso se confunde con el mal genio, entonces tengo fama de malgeniada por eso. Me saca el mal genio la falta de profesionalismo, que yo llegue al set y mi compañero no tenga clara la escena, que no sepa de dónde venimos o para dónde vamos en la escena, que le pida que pasemos la escena y la esté leyendo. Eso me molesta porque se debe tener respeto por todos los que están en la producción. Hay que estudiar y respetar a todos”, manifestó.

“Que lleguen tarde o enfiestados también me molesta. Llegan amanecidos y con tufo, eso incomoda un montón”, agregó.

Además, explicó que desde muy pequeña ha sido responsable, por lo cual no se permite llegar a trabajar sin tener claras las líneas de escena que grabará en el día.

“Es que soy muy responsable. Como me fui a los 16 años de mi casa, no me podía dar el lujo de ser loquita. Seguramente alguna vez llegue amanecida, pero no borracha. Ahora, siempre llego con mi letra aprendida y estudio a la hora que sea”, dijo.

La también presentadora se refirió a las escenas de besos y contó si le ha tocado grabar con algún compañero que haya estado de fiesta la noche anterior.

“Afortunadamente, no me ha tocado un compañero amanecido o con tufo en una escena importante, he contado con compañeros responsables y respetuosos en ese sentido”, aseguró.

Sobre las escenas de cama, Lina sostuvo que no tiene ninguna rutina de preparación.

“No, no he tenido preparación para ese tipo de escenas. No hay una preparación para uno desnudarse delante de 50 personas que están en el set. Le toca a uno sin mente”, precisó.

“No soy tímida, pero hay una vulnerabilidad, una incomodidad, pero es algo muy profesional”, añadió.

Por su parte, contó un hecho que vivió junto al actor Variel Sánchez, con quien protagoniza la novela ‘Nuevo rico, Nuevo pobre’.

“No soy montadora con nadie, pero en la primera escena de beso con Variel Sánchez sí se la monté un poquito porque nos fuimos a besar en esa escena, el beso en la actuación es una coreografía y como no nos conocíamos, no nos fue bien. Le dije molestando que besara bien, que no sabía besar, pero ya cuadramos la besada y salió muy bien todo”, puntualizó.