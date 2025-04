Margarita Reyes, actriz reconocida por sus papeles en producciones como ‘Oye Bonita’, ‘La diosa coronada’, ‘Mentiras perfectas’ y ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, reveló situaciones sobre su vida privada que dejó sorprendidos a sus seguidores.

En entrevista en La Red, Margarita sobre cómo la pandemia del covid-19 le cambió la vida. En pleno encierro, la actriz pasó por una ruptura amorosa que la afectó bastante emocionalmente.

“Cuando llegó la pandemia pasó de todo… Tenía una relación sentimental y todo comenzó a romperse, estaba el miedo de qué iba a pasar con la humanidad, no había trabajo, cómo íbamos a vivir. Llegó un caos que no supe controlar”, dijo en primera instancia.

Confesó que en medio del caos se refugió en el alcohol.

“No quería comer… Y puedo decir que la pandemia me alcoholizó completamente; era ejercicio y alcohol. A las 10:00 de la mañana ya estaba borracha […] yo lloraba todo el día y todo era por una ruptura amorosa”, aseguró en la entrevista.

Por si fuera poco, empezó a sentir dolores abdominales y luego de varios estudios y consultas médicas, le diagnosticaron cáncer de útero en fase cuatro.

“Me levantaba a las 3:00-4:00 a.m. a entrenar, a hacer ejercicio y duraba tres horas hasta que me cansara. Me empezó a doler la parte baja del abdomen, ya después no podía pararme ni hacer nada. Fui al médico y me dice: ‘Estás a punto de entrar en fase cuatro de un cáncer de útero y si no hacemos algo ya, esto entra a metástasis’. Yo le dije: ‘el cáncer no me importa, lo que me está doliendo es estar viva’”, confesó.

Agregó en la conversación: “Me importaba un pepino, lo único que quería era seguir llorando. Me dejé tres días en la cama sin comer, solo lloraba, estaba en los huesos. No veía que estaba viva, no me importaba que me había salvado. Alcancé a pensar en pastillas, en doparme y morir dormida”.

Añadió que en medio de todo eso pensó en su hijo: “Yo decía, cómo voy a hacer con mi hijo porque me voy a morir en la otra habitación, pero dije bueno: tendrá que superarlo”.

Margarita dice que trata de compartir su testimonio como prueba y para ayudar a otras personas a superar momentos difíciles.