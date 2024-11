Ya hay dos celebridades confirmadas que entrarán a ‘La casa de los famosos 2′ transmitida por RCN.

Se trata de Melissa Gate y Emiro Navarro quienes en las pasadas votaciones obtuvieron el apoyo suficiente para formar parte del polémico reality.

Ahora bien, el pasado domingo 17 de noviembre iniciaron las terceras votaciones por la página web del Canal RCN.

Este tercer grupo se trata de actrices que este domingo 24 de noviembre sabrán quién será la próxima en entrar al programa de entretenimiento.

Las seis aspirantes que quieren hacer parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ son: Nanis Ochoa, Juliana Gómez, Elizabeth Loaiza, Margarita Reyes, Alejandra Pinzón y Yaya Muñoz.

Todas son actrices y quieren asegurar su cupo en la competencia. Sin embargo, el pasado sábado 23 de noviembre la actriz Margarita Reyes se quejó mediante un video subido a su cuenta de TikTok, porque señala que ha habido “trampa” en las votaciones.

Y es que en toda la semana habían llevado un control en el porcentaje de las votaciones, sin embargo, de un día para otro Reyes dice que Elizabeth Loaiza se ubicó como la primera en la lista, cuando casi no tenía votos.

“Yo quería hacer este TikTok porque quería hablar con ustedes y quería contarles cómo me siento y también decirles que, esto no es nada personal con mis compañeras, esto es un juego, esto es algo que ya empezó esta semana y no hay nada que hacer, yo tengo que denunciar las anomalías que se están encontrando en el suceso y en el transcurso de la semana y de lo que se ha visto”, dijo.

Margarita quien ha actuado en producciones como ‘Amar y vivir’, ‘Enfermeras’ y ‘El final del paraíso’, destacó que esto le quita la trasparencia a las votaciones que se habían tenido hasta el momento.

“Para nadie es un engaño lo que está pasando, de un momento a otro subir de esa manera, ni siquiera haciendo cuentas, sumas, restas, esto es coherente. La verdad me duele muchísimo, me decepciona, me hace sentir impotente ante esta situación porque siento que mi team y yo, veníamos trabajando de una manera súper legal, de una manera honesta y desde el corazón, que es lo que yo siempre he transmitido y he querido hacer la diferencia en este programa y es mostrarlo desde una humanidad”, reveló.

Señaló que no le cae bien que se haya hecho algo para que esta persona estuviera en el primer lugar. “Desgraciadamente, se ve que gana lo ilegal, la trampa, la mentira, el engaño y me da mucha tristeza de saber que hay personas que se llenan la boca diciendo que hacen el cambio, que hacen sociedad, que hace país, cuando sus acciones son completamente diferentes a sus palabras. Este año me di cuenta de que importa lo que hacen y no importa lo que digan”, dijo.

Al final agradeció a sus seguidores que se han tomado el momento de ingresar para votar por ella. “Si las cosas no se dan, no pasa nada, no se preocupen porque realmente, yo no quiero avanzar de esa manera y consiguiendo algo que no va conmigo, ni antes, ni ahora, ni después”.