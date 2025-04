En un momento que captó la atención de las redes sociales, el participante Altafulla expresó abiertamente sus sentimientos hacia la creadora de contenido Melissa Gate durante una conversación en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un romance dentro del reality tomó un giro inesperado cuando la influencer reveló estar enamorada de alguien ajeno al programa.

El cantante, quien ha mostrado interés romántico en Melissa en varias ocasiones, no ocultó sus intenciones durante el intercambio realizado con La Casa De Los Famosos All Stars. “Cuando yo vuelva a entrar por esa puerta Melissa, espero que me des un abrazo increíble y un besito”, comentó Altafulla en un evidente coqueteo.

La respuesta de Melissa, de 33 años, fue contundente: “No creo. Entiende que mi corazón le pertenece a otro hombre”. Esta declaración despertó la curiosidad de Altafulla, quien preguntó si se trataba de alguno de sus compañeros del reality.

Altafulla haciéndole reclamos a Melissa por Luca y la niña por ENÉSIMA vez le dice que tiene a alguien más en su corazón y que si no fuera así si se hubiera entropado con Luca #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/5n4FjESoJY — tiste (@krechimbahpta) April 13, 2025

Gate aclaró que su amor está fuera del programa, explicando: “Mi corazón siempre le ha pertenecido a otro hombre, ¿tú por qué crees que yo no me metí con Lucca? Porque mi corazón le pertenece a otra persona”. La creadora de contenido admitió que, de no estar enamorada, habría intentado algo con Lucca, elogiando su respeto hacia ella.

“Son cosas que a mí se me salen de las manos, no es mi culpa sentir esto que siento, yo quisiera ser una persona normal”, añadió Melissa, dejando entrever la profundidad de sus sentimientos.

Altafulla, visiblemente confundido por la situación, insistió: “No sé si me está gustando o si me estás haciendo coger rabia porque también me gustan esas historias (...) Mi amor, esperemos que yo entre por esa puerta y te dé un besito”.

La conversación terminó con Melissa pidiendo cambiar de tema: “Sigo enamorada del de afuera (...) No me digas más eso. Voy a hablar con ‘El Jefe’. Quiero seguridad, me siento vulnerable”, dijo a modo de chiste.