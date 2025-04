Mabel Moreno, actriz colombiana, conocida por sus participaciones en ‘La reina del flow’ y ‘La ley del corazón’, se ha ganado el cariño de sus seguidores, con los que mantiene una conexión importante.

Es por esto que la artista decidió abrir su corazón para hablar de un tema que la afectó en un momento de su vida: la ansiedad y la depresión.

Mabel reveló, en una entrevista en ‘La lupa pódcast’, que cayó en depresión como resultado de decisiones aplazadas, pues estar en una relación con maltrato psicológico le dificultó la toma de decisiones.

“Eso le puede pasar a muchas mujeres. Entonces es muy complicado profundizar en lo que estás sintiendo. No, y uno no tiene manera de tomar decisiones en ese momento. Y no me está dando cuenta que con cositas y detalles esa persona estaba acabando con mi ser, con mi espíritu, con mi brillo, con mi felicidad”, dijo.

Destacó que al salir de la relación, apenas 10 días después, ya no estaba deprimida. Dijo que ya tenía ganas de vivir. “Yo me acuerdo de ese momento y me gusta compartirlo porque la vida da muchas vueltas y uno siempre se puede volver a poner de pie”, dijo.

Moreno agregó que una de las situaciones más difíciles que tuvo que vivir tuvo que ver con lo económico.

“Yo salgo de ahí con 2 millones en mi cuenta y un contrato con una marca de joyas que me iba a pagar 3 meses. Y yo decía, Yo qué voy a hacer, Dios mío, con esto. Busqué una renta que me costaba 1 millón de pesos, me pasé un apartamento chiquitico, pero que fue en mi mansión. Empecé a trabajar sin parar, sin parar”, contó.

Mabel reflexionó sobre el momento en que se tienen que tomar decisiones valientes. “Cuando le haces caso a tu intuición, a tu corazón, la vida de alguna manera te abraza”.