En video quedó registrado un bochornoso episodio durante el concierto de Shakira en Bogotá. Un grupo de mujeres intentaron colarse.

Las imágenes se hicieron virales, ya que las fanáticas pretendían entrar a la zona VIP sin la boletería correspondiente, protagonizando una pelea.

Lo cierto es que la cantante barranquillera tiene enloquecida a toda Colombia, donde millones de fanáticos llevaban varios meses esperando la llegada de la artista para gozarse sus espectaculares shows.

El pasado miércoles 26 de febrero fue el primer concierto en la capital, y los fanáticos de la barranquillera no dieron espera al ingreso de las puertas para presentarse, pues desde el día anterior muchos acamparon a las afueras del estadio El Campín para ingresar con la mejor ubicación posible.

pic.twitter.com/RHpRtOPDDy — Adriana Martinez (@AdrianaVeterin) February 27, 2025

Aunque el concierto en Bogotá fue fantástico, no todo salió a la perfección, ya que se presentó dicha pelea al inicio del show por parte de este grupo de fanáticas, y según otros ciudadanos, las mujeres estaban “borrachas”.

El eufórico momento llamó la atención de otros asistentes al concierto, quienes no dudaron en sacar sus celulares y grabar lo ocurrido para subirlo a redes sociales.

“Fuera, fuera, borrachas, borrachas”, fueron algunas de las palabras que se alcanzan a escuchar en el video, ya que otras seguidoras de Shakira las acusaron de querer colarse en VIP y les exigían que hicieran la fila.

Inmediatamente los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “Pelea de lobas”, “bien ordinarias”, “lobas que no facturan, no pagan la boleta y se quieren colar“, “creen que era el Transmilenio? Donde se la pasan de colados. Que vergüenza!”.