Una fuerte polémica hubo entre una usuaria en la red social X y Piter Albeiro luego de que la internauta comentara de manera satírica sobre los lujos del comediante: 'Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en U.S.A. apunta de contar chistes... Ajá, como noooo', escribió.

La respuesta del comediante no se hizo esperar, pues ofreció una recompensa importante por obtener información personal de la usuaria y así denunciarla penalmente, argumentando que se trataba de una calumnia.

De igual manera, Piter Albeiro publicó en su cuenta que 'no tiene que darle explicaciones a nadie', a lo que la usuaria respondió: 'Pero se la ha pasado en esas… Nada de nervios'. Sobre este comentario, Piter le comentó: 'Jajajajajjajajajaja yo no le estoy dando explicaciones a nadie jajajaja ud deberia pagarle a algún hombre que este con ud al menos por lástima para se entretenga en algo diferente a calumniar personas todo el día señora'.

Esta respuesta del humorista santandereano generó inconformidad en algunos usuarios de esta red social, debido a que consideran esa respuesta invita al acoso y amenazas contra la usuaria en cuestión.

Por otro lado, la usuaria denunció públicamente a Piter Albeiro, acusándolo de cometer tres delitos en su contra: perfilamiento, injuria y violencia basada en género.

'Les cuento que el señor Piter Albeiro está cometiendo 3 delitos en mi contra:

1. Ofrece una recompensa por mis datos personales, eso es un claro perfilamiento, ustedes saben que yo estoy amenazada de muerte así que esto es muy grave, si algo llega a sucederme a mí o a mi familia, públicamente también responsabilizo al señor Omar Alejandro Leiva Salazar, conocido como Piter Albeiro.

2. Comete injuria afectando mi buen nombre al decir que yo le pago a un hombre para estar conmigo.

3. Comete violencia basada en género al decir que yo necesitaría pagarle a un hombre para que este conmigo POR LÁSTIMA y al ofrecer recompensa por mis datos me está ‘cazando’.

Todo esto queda notificado a mi caso en @FiscaliaCol y a mi abogado.

@MinIgualda_Col y @FranciaMarquezM este es un caso de esos que debería llevar a su Ministerio, agravado porque este señor es un personaje público', se lee en el mensaje.

Por otro lado, Piter Albeiro quiso alimentar la polémica diciendo que 'No va a poder dormir hoy del aburrimiento cuando vea que cuando un comediante llega a mis métricas gana 260.000 dólares'.