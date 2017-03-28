'Veintitantos años' hace de la primera gira de Carlos Vives por España, recuerda el embajador mundial del vallenato ante su inminente nuevo tour por el país, que coincidirá con su mejor momento en años, gracias al éxito de ‘La bicicleta’ y con una demanda de plagio por esta canción, que él negó.

'Hay que dejar que la Justicia obre, pero esto es muy fácil: basta escuchar las dos canciones y no hay que ser Beethoven para verlo', señaló el músico colombiano durante una entrevista con Efe celebrada este martes en Madrid, en la que rechazó también que conozca o haya mantenido contacto con el demandante, el artista cubano Liván Rafael Castellano Valdés.

En su demanda, admitida a trámite por el Juzgado mercantil número 12 de Madrid, este asegura que ‘La bicicleta’ copia fragmentos de su tema ‘Yo te quiero tanto’, de 1997, que envió a Vives a través de Sony ATV 'una muestra' del mismo para que lo cantara y que este decidió reproducir 'un fragmento' de la misma sin su autorización.

'No me inquieta nada ese tema', insistió Vives durante unos breves momentos en los que mudó su sonrisa aparentemente inextinguible, recuperada de nuevo al hablar del momento en el que se haya actualmente.

Atrás quedan aquellos años sin el amparo de una multinacional, los transcurridos entre El rock de mi pueblo (2004) y Corazón profundo (2013), disco que, de la mano de Sony Music, lo devolvió a las grandes ligas con tres Grammy Latinos, a los que recientemente han seguido otros dos por ‘La bicicleta’ (mejor grabación y mejor canción del año).

'El mundo y este negocio es muy de actualidad. Hablan de ti si tienes un tema pegando, y creo que el hecho de que esté Shakira nos ha abierto muchas puertas de lugares donde esta canción, por sí sola, no habría llegado', opinó Vives, que figura como coautor junto a su compatriota.

Su título original iba a ser 'Vallenato desesperado', hasta que entró en la ecuación su 'amiga', con la que después de tantos años por fin coincidía en la misma compañía. Fue ella la que eligió colaborar con este tema en concreto y recuerda que, cuando le pedía permiso para modificar algo del mismo, preguntaba: '¿Le puedo hacer algo a la bicicleta?'.

'Ahí me dije: 'Ya le ha cambiado el nombre'', bromea Vives, que introdujo como guiño un millo o flauta típica de la tierra de Shakira, Barranquilla, 'la Nueva Orleans de Colombia', por lo que 'la canción tiene el sentimiento de ese carnaval alegre'.

Siendo uno de los primeros aficionado al ciclocross en Colombia, asegura que 'vive' montado encima de una bicicleta, la cual, por cierto, fue noticia por haber sido robada de su domicilio en Bogotá. Posteriormente, confirma, logró recuperarla.

Ante su nueva gira por España, donde ‘La bicicleta’ fue el tercer tema más escuchado en 2016, afirma sentirse como si estuviera 'empezando' de nuevo, con las mismas sensaciones de su primer tour aquí, entonces bajo el paraguas de ‘La gota fría’, el disco Clásicos de la provincia (1994) y una música que nunca pensó que haría de esta también su 'casa'.