A partir del 30 de marzo, empieza la temporada de ‘Betty la fea, teatro’, la cual tendrá funciones hasta el 28 de mayo en el Teatro Cafam de Bellas Artes todos los jueves y viernes a las 8:00 p.m., los sábados a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. y los domingos a las 5:30 p.m. La tragicomedia teatral tiene una duración de una hora y cuarenta minutos, y las entradas están disponibles desde $25.000 hasta $150.000.

La actriz Ana Maria Orozco publicó en su cuenta de twitter una imagen, en la cual se lee: 'de la televisión al teatro. Con el mismo amor, el mismo humor, con el mismo escritor, el mismo director. Con el mismo elenco, con el mismo talento, pero con un nuevo reto, vea a nuestra querida Betty la fea, ahora en una comedia teatral'.

Esta adaptación de la pantalla chica, contará con la participación de los personajes más queridos de la televisión Colombiana. Del elenco original estarán Ana María, Jorge E. Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Jorge Herrera, entre otros. Junto al director Mario Ribero Ferreiro y escritor Fernando Gaitán.

La novela colombiana entró al libro Récords Guinness debido a que fue emitida en más de 180 países, traducida a más de 25 idiomas y cuenta con casi 30 adaptaciones a nivel mundial; en países como Turquía, India, Alemania, Rusia, Estados Unidos, entre otros.

La entrada puede ser adquirida en la taquilla del teatro o por medio de la página web PinTicket.