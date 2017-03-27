Con el propósito de recuperar el entorno familiar de la zona que limita con la vía Perimetral, la alcaldía de la Localidad 2 de La Virgen y Turística, organizó la preparación de lo que fue considerado la paella más grande de Colombia.

Esta zona, que generalmente ha sido víctima de enfrentamientos de pandillas y delincuentes, se reunieron en inmediaciones al barrio Boston, para degustar de un plato de paella, además de poder disfrutar de una tarde en familia, donde se contó con música y artistas en vivo. Igualmente se dispuso de varios ‘brinca brinca’ para que los niños pudieran jugar.

'La idea central es reunir a toda la familia con la idea de poder recuperar el entorno familiar. Sabemos que este plato está diseñado para estratos 5 y 6 y aquí en Cartagena solo lo comen esos estratos, pero como este es un gobierno de inclusión, por eso pensamos que esta zona, que es la más deprimida, la históricamente más pobre de Cartagena, para que disfrutaran de este plato gratis', dijo Gregorio Rico, alcalde de la localidad 2.

Lorena Henríquez

Edwin Barrios, líder de la comunidad manifestó que 'sí podemos ser una comunidad incluyente, donde podemos compartir sano, donde todos podemos estar en familia, recreándonos en un espacio tan maravilloso como es este'.

El chef encargado de cocinar el plato de paella fue Juan Carlos Romero Linares, quien tiene 18 años de experiencia y que actualmente trabaja con la Armada Nacional en el buque Gloria.

Para Juan Carlos, este hecho histórico en Cartagena es de gran satisfacción para él y de complacencia porque además de ser una idea que tenía desde hace muchos años, esto tiene un trasfondo benéfico que lo llena de satisfacción.

Fotos archivo EL HERALDO

Según Romero Linares, se necesitaron 200 kilos de arroz, 250 kilos de cerdo y pollo, 2.000 chorizos y aproximadamente 150 kilos de verduras, para satisfacer entre 3.000 y 4.000 personas. El arroz fue cocinado en una estufa desarmable, portátil y de tubos galvanizados.

Finalmente, el chef manifestó que dentro de sus planes a futuro, está el de hacer el sancocho más grande del mundo y de llevar hasta el máximo, es decir 10.000 las porciones de paella.