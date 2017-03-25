Un escenario oscuro, gritos de un público expectante y la noche bogotana con un clima seco contra todos los pronósticos, fueron impactados por una explosión de sonido y luces de color rojo que marcaron el inicio de la presentación de Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, en la octava versión del Festival Estéreo Picnic.

De repente, así se tomó The Weeknd a Colombia con su éxito mundial The Hills, el primero de muchos de la noche, con el cual retó a todos los asistentes a mirar sin espabilar y a escuchar el retumbar del bajo de sus canciones que causó que se moviera la grama del Parque 222. De esta manera, a las 11:07 de la noche, el 'Starboy' anunció que llegó con paso firme para quedarse en el corazón de todos los asistentes.

No es para menos, el jueves, 23 de marzo, marcó un hecho histórico en la carrera del artista canadiense, su primera presentación en Suramérica. Para ello, escogió el Festival Estéreo Picnic en la ciudad de Bogotá.

Durante las casi dos horas de su espectáculo, el público quedó extasiado con cada uno de los temas del repertorio del ganador de dos premios Grammy.

'Estoy muy feliz de estar aquí. Esta es mi primera presentación en Suramérica. ¡A brincar, Colombia', expresó el artista antes de interpretar 'In the Night'.