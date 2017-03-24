Hoy se realiza el lanzamiento del Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 50, a partir de las 7:00 p.m.

El evento se llevará a cabo en el teatro José Consuegra Higgins, con entrada libre, y empezará con un conversatorio moderado por el director de EL HERALDO, Marco Schwartz.

Asimismo, habrá un concierto en el que se darán cita cita el rey de Reyes 2007 Hugo Carlos Granados, los reyes de la Piqueria Andrés Beleño y José Félix Ariza, los reyes del Acordeón en todas sus categorías: Sergio Moreno, Alberto Ovalle, Pedro Rueda y Jaime Dangond.

Además: Festival vallenato presenta su programación en Barranquilla

La Fundación de la Leyenda Vallenata indicó que esta es 'una verdadera muestra cultural en el marco de la misión del Festival de difundir, promocionar, preservar y promover nuestra música vallenata'.

En esta ocasión los homenajeados serán los creadores del Festival: Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’, Alfonso López Michelsen y el célebre compositor Rafael Escalona.

'Hace 50 años, tres personas pensaron que era hora de hacer algo para que todo ese acervo cultural y musical no desapareciera en las nebulosas del tiempo', dice el mensaje que este año comparte la organización del Festival.

El Festival Vallenato se realizará del 26 al 30 de abril en Valledupar.