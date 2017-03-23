En Japón, con la llegada del episodio número 500, Naruto Shippūden se despide de sus fanáticos en la pantalla chica.

La segunda parte de la adaptación animada del conocido manga del autor Masashi Kishimoto mostró a la audiencia que un anime dirigido a jóvenes puede contar una historia profunda, con buena trama y personajes serios.

Los últimos episodios mostraron los preparativos de la boda entre Naruto e Hinata.

Las aventuras de los ninjas de Konoha en esa versión duraron casi una década al aire.

La adaptación de Naruto, desde su primera versión, ha estado en la pantalla chica desde octubre de 2002

Pero las aventuras del universo de Naruto Uzumaki no se detendrán por completo. El próximo 5 de abril se estrenará el primer capítulo de Boruto: Naruto Next Generations.

Esta serie será protagonizada por Uzumaki Boruto, hijo de legendario Naruto, y la siguiente generación de ninjas de este universo.