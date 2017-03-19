Este domingo 19 de marzo se realiza la tercera edición de ‘Comic Lab’ en la galería de la Plaza de la Paz. El evento, de carácter cultural y artístico, es un espacio propicio para mostrar el talento local y regional en cuanto a ilustración de cómic en diferentes formatos, incluyendo el modelado en 3D.

Durante la exposición, programada desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, los asistentes podrán apreciar este arte, dialogar con los elaboradores de las historietas e, incluso, adquirir sus obras.

Además de los artistas locales habrá invitados especiales de Cartagena, Montería y Bogotá. Asimismo, la jornada contará con charlas especializadas sobre el cómic y la ilustración, además de actividades de escritura creativa, dibujo y creación de personajes para que el público también participe.

El enfoque de esta versión de ‘Comic Lab’ 'es más exigente que en las dos anteriores', según explica Fred Ávila Molina, presidente de la corporación ‘Comic Lab’, ya que para esta edición –cuenta– se hizo una curaduría de portafolios artísticos y de cómics que fueron seleccionados por expertos.

Entretanto, la entrada será abierta a todo tipo de público, pues Ávila destaca que 'este espacio está pensado para el goce en familia y para disfrutar un fin de semana en medio de este arte que ha ganado espacio en Barranquilla'.