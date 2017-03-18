El juego de mesa Monopoly jubilará en su próxima edición las fichas de la bota, la carretilla y el dedal, que serán sustituidas por un tiranosaurio, un pingüino y un pato de goma, según anunció este viernes la multinacional Hasbro.

El cambio de Monopoly se produce después de una votación abierta en enero pasado, en la que participaron más de 4,3 millones de personas de 146 países distintos, que eligieron entre 64 diseños distintos.

'Aunque me entristece decir adiós al icónico dedal, la bota y la carretilla, va a ser divertido tener fichas nuevas, elegidas por los seguidores', afirmó hoy el vicepresidente de publicidad de Hasbro, Jonathan Berkowitz.

'Personalmente, siempre me ha gustado la ficha de la bota, pero estoy entusiasmado con el cambio al dinosaurio', agregó.

El resto de las fichas -el perro terrier escocés, el buque de guerra, el auto de carreras, la chistera y el gato- seguirán siendo parte del popular juego de mesa, cuya nueva versión saldrá a la venta este otoño.

De entre los 64 diseños -entre ellos un emoji, un hashtag o un móvil de los años ochenta, fue el terrier escocés la ficha que más votos acumuló, con más de 212.000, seguido del dinosaurio, con unos 207.000, y el sombrero de copa, con cerca de 168.000.

En cuarto lugar quedó el automóvil, seguido del pato de goma, el gato, el pingüino y el buque de guerra, en última posición.

A las puertas se quedó una tortuga, mientras que una bota de lluvia fue la que menos apoyo recibió, con solo unos 7.200 votos.

Las fichas originales del Monopoly, que salió al mercado en 1935 de la mano de Parker Brothers, fueron la plancha, el bolso, el farolillo, el auto de carreras, el dedal, un zapato, la chistera, un cañón y un caballito de madera.