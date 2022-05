Gremios señalan los principales retos económicos del país

Los próximos cuatro años de gobierno son clave para Colombia, por las decisiones que se tomen en materia fiscal, pensional y laboral. El déficit fiscal está muy alto y el futuro mandatario tendrá que poner en marcha por lo menos una reforma tributaria de gran calado.

De lo contrario no tendrá recursos para ejecutar su plan de gobierno. Si bien el crecimiento de la economía fue positivo para el primer trimestre de 2022 (8,5 %) y es posible que el año cierre con un crecimiento entre el 4,9 % y 5,3 % (proyecciones de Anif), Colombia no se ha ajustado en términos de deuda como ya lo ha hecho otros países. No hay forma de que el problema fiscal se resuelva exclusivamente desmontando la corrupción.

Otro tema inaplazable es la reforma al sistema pensional. Hay que aumentar cobertura y reducir la inequidad. El mercado laboral es otro factor a tener en cuenta. El empleo no se ha recuperado del todo, es decir, no al mismo ritmo que la producción. Además, el choque de la pandemia afectó en mayor medida el empleo femenino y de jóvenes. Antes, cuando crecían la producción y la economía, también crecía el empleo.

Ahora no ocurre así. Es posible que muchos puestos de trabajo nunca se recuperen. El reto no es solo recuperar trabajos perdidos, se trata de generarlos.