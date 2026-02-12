El precio del dólar en Colombia para este jueves 12 de febrero inició con un promedio de $3.658, lo que significó un descenso de $13 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.671,01.

La divisa estadounidense abrió la jornada a la baja, en medio de menores expectativas del mercado frente a un recorte de tasas de interés que inicialmente se esperaba para marzo, pero que ahora se proyecta para mayo.

Según analistas, las nuevas estimaciones apuntan a que sería en ese mes cuando la Reserva Federal anuncie una reducción de tipos, decisión que podría modificar el comportamiento de la moneda estadounidense en los mercados.

Paula Chaves, analista de Mercados de HFM, sostuvo que en el frente local, el comportamiento cambiario sigue determinado principalmente por flujos puntuales más que por una tendencia estructural.

“Los ingresos por remesas se han mantenido en niveles elevados, aportando oferta constante de divisas al mercado, pero al mismo tiempo se percibe una menor participación de flujos institucionales de mayor tamaño, lo que explica la lateralidad y la falta de rupturas relevantes en la tasa de cambio”, dijo Chaves.

Agregó que el mercado permanece atento a las necesidades de financiamiento del Gobierno y a la dinámica de la deuda pública, factores que han funcionado como ancla para el tipo de cambio en las últimas semanas.

“En ausencia de un catalizador externo o de una señal contundente desde la política económica, el dólar continúa moviéndose dentro de un rango definido, con un comportamiento más técnico y reactivo que tendencial”, sostuvo.