La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció en las últimas horas la apertura de una investigación administrativa contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, por la presunta venta obligatoria de paquetes turísticos para poder ingresar al templo.

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De acuerdo con la entidad se estaría incurriendo en una práctica anticompetitiva, por lo que la actuación busca establecer si el acceso al recinto se estaría comercializando mediante pasaportes que incluyen servicios adicionales que los visitantes estarían obligados a adquirir, sin la posibilidad de comprar únicamente la entrada a la Catedral.

La SIC indicó que la investigación se inició tras una etapa preliminar en la que se realizaron requerimientos de información, así como visitas administrativas en terreno y declaraciones de posibles implicados.

Asimismo, señaló que dichos paquetes no permitirían a los visitantes elegir con libertad los servicios que desean, ya que la compra del tiquete implicaría la adquisición obligatoria de otros productos.

Según la Superintendencia, la administración del templo turístico “habría implementado un esquema de comercialización mediante pasaportes en el que se obligaría a los consumidores a adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto, no permitiendo la compra individualizada del ingreso a la Catedral”.

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“Constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación”, añadió la entidad sobre la imposibilidad de adquirir únicamente el ingreso al templo, lo que sería un presunto abuso de posición de dominio por venta obligada.

¿Qué servicios estarían incluidos de manera obligatoria?