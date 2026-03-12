Eurofarma lanzó oficialmente la edición 2026 de su Guía de Sostenibilidad, un material que traduce, en cifras e iniciativas concretas, el compromiso de la compañía con el crecimiento responsable y la generación de impacto positivo.

En esta edición, la empresa presentó los principales avances de su agenda de sostenibilidad, considerada pionera en el sector farmacéutico, y detalla la inversión de USD 28,0 millones realizada el año pasado, distribuida entre Medio Ambiente (USD 7,5 millones), Ayuda Humanitaria (USD 6,2 millones), Deporte (USD 5,5 millones), Educación (USD 5,3 millones) e iniciativas sociales (USD 3,6 millones).

“En Eurofarma, tratamos el ESG como una directriz estratégica que sustenta nuestro crecimiento a largo plazo. Esto significa colocar a las personas en el centro, operar con transparencia, fortalecer la gobernanza y evolucionar continuamente en ecoeficiencia y compromiso con el clima, guiados por nuestra matriz de materialidad y por la Visión 2027. Al integrar estos frentes al negocio, ampliamos el impacto positivo, estimulamos la innovación y reforzamos nuestro papel como referencia en el sector farmacéutico de América Latina”, afirmó María del Pilar Muñoz, vicepresidenta de Sostenibilidad y Nuevos Negocios de Eurofarma.

En la agenda ambiental, una de las áreas de pionerismo de la compañía en el sector farmacéutico, la empresa alcanzó el 97 % de energía renovable en sus operaciones globales, además de una reducción del 62 % en las emisiones de alcance 2, la obtención de la certificación internacional ISO 46001 (Sistema de Gestión de la Eficiencia Hídrica), entre otros resultados.

Otro destaque es su actuación social, marcada por la ampliación de iniciativas en América Latina, con énfasis en la donación de más de 838 mil unidades de medicamentos y miles de beneficiarios en programas como la campaña oftalmológica, que atendió a más de 5 mil estudiantes con exámenes oftalmológicos y a 1 mil con la donación de anteojos. Asimismo, en apoyo a la healthtech brasileña Protecting Brains & Saving Futures (PBSF), la empresa contribuyó al monitoreo de bebés en seis hospitales diferentes, totalizando más de 34,7 mil horas de neuro monitoreo en unidades de cuidados intensivos neonatales.

En el ámbito educativo, a través del Instituto Eurofarma, la compañía atendió a más de 23 mil estudiantes y registró una inversión de USD 5,3 millones por parte del instituto en el último año. También inauguró la primera cohorte del Centro Eurofarma de Enfermería en Montes Claros, con 35 egresados. Además, Eurofarma, por medio de Lactare, fue responsable de la recolección de más de 4 mil litros de leche humana y de la atención a más de 1,5 mil bebés prematuros.

En el deporte, la inversión anual tuvo como principal destaque el lanzamiento del Equipo Eurofarma, que reúne a deportistas de diversas modalidades en un proyecto multideportivo orientado al ciclo de los Juegos de Los Ángeles 2028. Asimismo, esta inversión resultó en títulos por piloto y por equipo en la Stock Car, reforzando el protagonismo de la compañía también en el automovilismo.

Con 12 mil colaboradores, Eurofarma mantiene un enfoque estratégico en la valorización de las personas y en la ampliación del acceso a la salud y al bienestar, reflejado en un índice del 89 % de orgullo de pertenencia entre sus colaboradores. El material completo está disponible para su lectura en eurofarma.com/guia-sostenibilidad. Para seguir todas las novedades de Eurofarma en las áreas de ESG, siga el perfil de la compañía en redes sociales, en Instagram y LinkedIn.

En 2025, Eurofarma Colombia reafirmó su compromiso con el bienestar social a través de diversas iniciativas solidarias orientadas a apoyar a poblaciones vulnerables y fortalecer el trabajo de organizaciones sociales. Durante el año, la compañía donó 5.000 medicamentos a fundaciones sin ánimo de lucro, contribuyendo al acceso a tratamientos esenciales para quienes más lo necesitan. Asimismo, mediante una campaña oftalmológica, se brindaron 150 atenciones especializadas y se entregaron 87 gafas gratuitas a niños que requerían corrección visual.

En cuanto al pilar ambiental, la compañía fue premiada por la Secretaria de Medio Ambiente de Bogotá dentro del PREAD (Programa de Excelencia Ambiental Distrital) el cual califica a las empresas de la capital del país “que demuestran un desempeño ambiental destacado y una sólida responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental”. El programa evalúa y reconoce los proyectos e iniciativas de las empresas para mejorar la gestión de recursos naturales y la reducción de impactos ambientales, así como para fortalecer su cumplimiento normativo, en el 2025 la companhia pasó de categoría Excelencia Ambiental a la mayor categoría ELITE.

Del mismo periodo, Eurofarma Colombia destaca el cumplimiento de sus Indicadores, dentro de su pilar de Ecoeficiencia Operativa: en agua tenían la meta de 0,66 m3/1000UNP y el resultado fue de 0,57m3/1000UNP lo que significo dejar de consumir 3153 m3. En residuos sólidos peligrosos la meta era de 1,54 kg/1000UNP y el resultado fue de 1,31 kg/1000UNP, evitando la generación de 7813 kg.