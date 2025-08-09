Rosalba Pantoja Ramos conserva intacta la alegría y calidez que caracterizan a los barranquilleros. A pesar de liderar desde São Paulo, Brasil las operaciones internacionales de Eurofarma, una de las compañías farmacéuticas más importantes de América Latina, su memoria aún danza al ritmo del Carnaval de su tierra, y recuerda con especial cariño los desfiles que disfrutaba de niña junto a su familia. De igual manera, conserva intacta la hermosa oportunidad de haber crecido jugando en la calle rondas tradicionales con sus vecinos. Son recuerdos que atesora con orgullo, tanto como los logros que ha cosechado en su carrera profesional.

Desde su ingreso a Eurofarma en 2013 como directora de Calidad en Brasil, Pantoja ha construido una trayectoria sólida, impulsada por su pasión por la salud y el bienestar de las personas. Desde 2019 es directora ejecutiva de Operaciones Internacionales, rol desde el cual lidera seis unidades fabriles en América Latina y áreas clave como: producción, ingeniería, logística, compras y planeación.

Confiesa con su acento caribeño mezclado con el portugués que no ha sido un camino fácil, pero que se ha atrevido a recorrer con el entusiasmo característico de quienes nacen en la tierra donde la alegría también se come. “Mi trayectoria ha estado marcada por desafíos, aprendizajes constantes y una gran capacidad de adaptación al cambio”, afirma con convicción en entrevista con EL HERALDO.

Andrés Noe Gómez Por su liderazgo se ha ganado el respeto en la industria farmacéutica.

Uno de los retos más grandes que ha enfrentado en este cargo ha sido dirigir equipos diversos y dispersos geográficamente. Rosalba destaca la importancia de la visión multicultural y de fomentar entornos de escucha activa y respeto. “Liderar equipos globales requiere flexibilidad y apertura, pero más allá del desafío, representa una oportunidad de innovación y crecimiento. He aprendido a valorar la diversidad de perspectivas y a fomentar el desarrollo de los colaboradores, promoviendo un ambiente de confianza que impulsa resultados sostenibles”, explica.

Su estilo de liderazgo ha evolucionado hacia un enfoque más inclusivo y cercano. Promueve activamente el desarrollo del talento mediante programas de job rotation (rotación de puestos) y experiencias interculturales, convencida de que “el crecimiento profesional solo es posible cuando se impulsa el crecimiento de otros”.

Abriendo caminos

Aunque vive fuera del país, esta ejecutiva visita su terruño al menos dos veces al año y ha sido testigo del progreso urbano y social de su ciudad. “Cada visita me sorprende. La transformación es evidente en espacios públicos, infraestructura y programas de inclusión que mejoran la calidad de vida”, destaca con emoción.

A esa esencia costeña, que ella define como alegría y optimismo, le atribuye parte de su éxito. “Por más difícil que sea una situación, siempre procuro mantener un ambiente de confianza que favorezca el trabajo en equipo”, asegura.

Rosalba es Química Farmacéutica egresada de la Universidad del Atlántico. Posteriormente cursó una especialización en Calidad Total y Productividad en la Universidad del Valle y culminó un MBA Ejecutivo Internacional en la FIA (Escuela de Negocios de la USP de São Paulo). Desde entonces, no ha dejado de sumar iniciativas que promuevan la equidad y la inclusión.

En constante crecimiento

Llegó a Brasil sin saber mucho portugués, pero ahora domina fluidamente el idioma, y sus decisiones han contribuido al crecimiento de la compañía, en la cual ella colabora con más de 17 mil personas, teniendo casi en un 50 % paridad de género en los puestos de trabajo.

Es cofundadora de EWA (Empowering Women to Achieve), un colectivo que nació durante su MBA en Brasil para impulsar el liderazgo femenino. Además, en Eurofarma lidera el grupo de inclusión racial MIRE, que busca ampliar la representación afro en posiciones laborales estratégicas.

A las mujeres que sueñan con liderar el sector salud les envía un mensaje claro: “Crean en su potencial, apuesten al conocimiento y construyan redes de apoyo, mantengan una búsqueda constante de nuevos conocimientos y construyan redes de apoyo profesional (...) La diversidad de género es una ventaja competitiva, y como mujeres tenemos mucho que aportar desde nuestra resiliencia y visión innovadora”.

Rosalba Pantoja confiesa que ha encontrado en la lectura y los viajes su espacio personal para nutrir su visión del mundo. Su mayor logro hasta ahora ha sido liderar el equipo de Operaciones Internacionales en Eurofarma, pero sus metas siguen en expansión, pues sueña con fortalecer la presencia global de la compañía y seguir potenciando el talento humano en la región.