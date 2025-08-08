Hay preocupación en el folclor del Caribe colombiano tras conocerse que la maestra, la Reina del Bullerengue, Petrona Martínez, fue hospitalizada de urgencias en la ciudad de Cartagena de Indias.

La cantautora bolivarense se encuentra bajo observación médica desde el miércoles 6 de agosto debido a distintos síntomas que ha tenido.

Su hijo, Álvaro Llerena Martínez, en conversación con EL HERALDO, precisó que inicialmente fue llevada al hospital de Arjona y de ahí fue remitida a la ciudad de Cartagena “porque presentaba las plaquetas muy bajas”.

“Presentaba la virosis que está dando. Acabo de colgar con el director de atención del usuario al paciente del hospital y me dan el primer diagnóstico. Resulta que cuando le hacen, cuando le dan al hospital, le hacen todos los chequeos pertinentes, le hacen una placa y le encuentran cálculos en la vesícula”.

En ese sentido, Llerena Martínez, detalló que “están haciéndole otros estudios a ver si es necesario intervenir por o por cirugía o por expulsión”.

Es de anotar que Petrona Martínez sufrió una isquemia cerebral en mayo de 2017, lo que la llevó a alejarse de los escenarios.

Aun así, el pasado 27 de febrero, la cantadora fue la gran homenajeada de la Noche del Río en la ciudad de Barranquilla con la presencia de sus hijos con la agrupación ‘Los herederos de Petrona’.

