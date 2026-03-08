Colombia nuevamente se prepara para una jornada de elecciones, en esta ocasión, para elegir el nuevo Senado, la Cámara de Representantes y los escogidos de las consultas presidenciales. En ese sentido, hay un tema que es muy importante, y es el costo de las elecciones, es decir, lo que equivalen las consultas y algo muy debatido, la reposición de votos.

Y es que más allá que solo habrá un candidato ganador para la Presidencia de la República, el resto de los participantes en las consultas no se quedarán con las manos vacías, puesto que, el Estado realizará un pago por cada voto que consigan.

Reposición de votos

Aquí hay que explicar que el sistema de reposición de gastos por votos válidos es un método para que los partidos y movimientos políticos reciban financiación estatal para hacer frente a sus campañas electorales.

Según la ley estatutaria 1475 de 2011, “el Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”.

Hay que señalar que el 23 de enero pasado, el Consejo Nacional Electoral hizo público un comunicado en el que especificó el valor de la reposición por voto valido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

Dicho esto, se reveló al país que el monto por votos será de $8.287, lo que representa un incremento del 224 % respecto a años anteriores.

En entrevista con la Revista Semana, el subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Alejandro Muñoz, aseguró que para las presidenciales, en la primera vuelta la reposición de voto costará $4.225 con anticipo; en segunda vuelta costará $2.109.

En la ley anteriormente mencionada, se explica que los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos tendrán derecho a la financiación estatal siempre que tengan un porcentaje mínimo de votación.

En el caso de lo que abarca las elecciones presidenciales, el beneficio se aplicará si el candidato logra el umbral electoral, es decir, como mínimo el 3 % del total de los votos válidos.

“Este procedimiento técnico permite garantizar que la reposición del voto refleje los costos reales del proceso electoral, manteniendo criterios de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal”, detalló el comunicado del CNE.

Medidas de topes y costos

Para las consultas presidenciales de hoy, el CNE expidió la Resolución 12111 del 23 de diciembre de 2025, que introduce un criterio distinto para calcular los topes.

En lugar de fijar un número plano, la autoridad electoral amarró el límite máximo al 50% del tope autorizado para la campaña presidencial en primera vuelta, que había sido fijado en $37.110.502.954 mediante la Resolución 00204 del 22 de enero de 2025.

Esto quiere decir que con el 50 % aplicado sobre el tope presidencial, el techo de gastos quedó en $18.555.251.477 y la reposición por voto válido en $8.287.

El informe muestra que la diferencia absoluta en el tope es de $12.474.873.346 y que la brecha por voto es de $5.732 adicionales frente a lo que se pagó en 2025; ante lo cual, el voto válido será casi tres veces más costoso en reposición.

Las consultas interpartidistas, como las planeadas para hoy, pueden superar los $162.000 millones.

Haciendo una comparación con las elecciones presidenciales del año 2022; si alguno de los candidatos obtiene los 11.291.986 de votos obtenidos por el entonces candidato Gustavo Petro, en la segunda vuelta, para este 2026 el Estado desembolsará $93.576.687.982.

Es de destacar que para algunas elecciones atípicas, el CNE específico que el monto reconocido por reposición de cada voto válido será de $5.546 en el caso de los candidatos a gobernaciones y las listas a asambleas departamentales. En cuanto a quienes aspiren a las alcaldías y las listas para concejos municipales y distritales, el valor fijado será de $3.342 por cada voto válido que puedan conseguir.

De acuerdo con Felipe Jiménez, excoordinador de la Misión de Observación Electoral, si un candidato saca millones de votos que equivalen a $10.000 millones, pero su campaña solo reportó gastos por $2.000 millones, el Estado solo le devuelve $2.000 millones.

“Las donaciones no se reponen. Este es el punto clave. Si un ciudadano o empresa le dona plata a un candidato, el Estado no devuelve ni un peso por ese concepto. ¿Entonces qué se repone? Solo lo que genera una deuda o esfuerzo económico real del candidato, es decir, créditos con bancos, créditos con personas naturales, y recursos propios o de familiares cercanos”, expresó.

Jiménez explicó que solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales.

“Si no hay factura, no hay un peso. El Estado no regala plata por el simple hecho de sacar votos”, puntualizó.