Bastaron menos de 48 horas para que los servicios en los canales virtuales de Bancolombia estuvieran nuevamente inhabilitados.

Lea también: Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

Así lo reconoció la propia entidad financiera quien pasadas las 10:00 de la noche del pasado miércoles dio aviso a todos sus usuarios de las fallas que ha venido presentando muchos de sus servicios virtuales.

“Nuestros canales no están disponibles esta noche. Es necesario para estabilizar nuestros servicios”, informaron en sus redes sociales.

Al tiempo, precisaron que de momento se puede transferir a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia; retirar en cajeros electrónicos; pagar con tarjetas débito (física o virtual).

Lea también: Sancionan a empresa que suministró los polémicos 40 carrotanques a la UNGRD por actos de corrupción

En compras físicas sin contacto se puede pagar hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor el valor de la compra recomendaron usar el chip en los datáfonos. También está habilitada la opción de pagar con las tarjetas de crédito (física o virtual).

De momento y mientras superan el impase, algunos servicios que no están disponibles: los bolsillos; transferir o recibir pagos por llaves, ni a cuentas no inscritas de otros bancos; visualizar los saldos de tarjeta de crédito o de productos de inversión; pagar facturas; pagar por PSE.

“Ten en cuenta: Los movimientos de las compras físicas o virtuales que hagas con tarjeta débito los verás con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” ”compra cuenta ahorros internacional””, precisaron.

Lea también: Cuatro heridos tras enfrentamiento a tiros en barrio Brisas del Puerto en Puerto Colombia

Mencionaron, además, que en el saldo total se verá reflejado la plata de la cuenta más lo que hay en la opción de los bolsillos. Así que hay que prestar atención al momento de transferir, pues el saldo disponible incluye lo que tiene bolsillos. Eso sí, para pagar con tarjeta débito, sacar plata en cajeros, su saldo disponible no incluye lo que tenga en bolsillos.

Ocho horas después del primer anuncio, Bancolombia informó la mañana de este jueves que se mantienen trabajando para habilitar sus canales: “Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”.

El banco le dijo a El Tiempo que la suspensión se debe a que completará el proceso de sincronización que falló el fin de semana y lo llevará a cabo su proveedor tecnológico. La Superintendencia Financiera está enterada del episodio y acompaña su revisión.