El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026 que se había fijado en 23,7%. Esta medida cautelar ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en una plazo de ocho días.

Cabe resaltar que para 2026, el salario mínimo se ubicó en $2 millones. Este basado en un subsidio de transporte de $249.095 por lo cual el salario mínimo vital fue de $1′750.905.

En ese sentido, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que están convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno nacional que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables.

“Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos. Se han generado algunos derechos que nosotros consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”, indicó Mac Master.

Recalcó que en este momento el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo, se han generado.

“Finalmente encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro”, socializó.