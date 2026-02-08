El banco estadounidense JPMorgan realizó un análisis sobre el mercado laboral de Colombia, en el que indicó que el empleo llega a este año desde una posición de fortaleza poco común en términos históricos, impulsada por factores que vienen desde el consumo y las mejoras de la estructura salarial.

En ese sentido, dicho banco señaló que la creación de empleo se mantiene sólida, sobre todo las zonas urbanas, en el que la tasa de ocupación alcanzó niveles no vistos desde 2016, reflejando un mercado laboral estrecho y resiliente.

“La expectativa del banco es que, con una demanda interna que se mantiene sólida, el empleo continúe mostrando un comportamiento estable durante 2026, sin señales de un ajuste abrupto en el corto plazo”, expuso el banco en su informe suministrado a EL HERALDO.

Recordaron que el mercado laboral colombiano ya mostraba fortaleza antes del aumento del salario mínimo del 23,7 %. De hecho, resaltaron que con la implementación de la reforma laboral y una política de ingresos expansiva por parte del Gobierno, el empleo se mantuvo robusto y el desempleo cerró 2025 en un mínimo histórico, mientras los salarios reales continuaron al alza.

Sin embargo, con el tema del salario mínimo, JP Morgan espera que los salarios reales mantengan una trayectoria ascendente durante este año.

“Un aumento de la informalidad podría moderar el traspaso del alza del salario mínimo al crecimiento salarial más amplio, limitando su impacto agregado”, sostuvo el banco estadounidense.

Finalmente, JP Morgan dijo en su análisis que Colombia entra en 2026 con un mercado laboral fuerte, desempleo históricamente bajo y salarios reales al alza, apoyados por la demanda interna y la política de ingresos, pero comentaron que los riesgos no están en una destrucción inmediata del empleo, sino en los límites estructurales que imponen la informalidad y la baja participación. Estos dos últimos factores pueden condicionar la sostenibilidad al mediano plazo en el país.