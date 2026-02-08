La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), manifestó en un comunicado que se declaró en alerta máxima, e incluso no descarta irse a paro nacional.

De acuerdo con este gremio camionero, existe un rechazo al compromiso que anunció el Gobierno de aceptar el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional.

“El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, detalló la ACC, indicando además que esta decisión es grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos.

En ese sentido, desde la ACC manifestaron que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero, pese a que allí se pactó tratar los asuntos estructurales del sector.

“El decidir a espaldas de los camioneros es un incumplimiento muy grave de los acuerdos firmados por el estado colombiano y una ruptura de la confianza con el gremio”, señalaron.

Dicho gremio precisó que están en alerta máxima y que no descartan la inmovilización si el gobierno no reconoce lo acordado previamente.